Фотовыставка «Жены героев» открылась в Самаре в рамках форума «Сообщество»

Выставка "Жены героев" заработала в рамках форума "Сообщество" во Дворце спорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре открылась фотовыставка «Жены героев». Она посвящена супругам военнослужащих, которые посвятили свою жизнь служению Родине. Мероприятие проходит в рамках форума «Сообщество» в одном из залов Дворца спорта им. Владимира Высоцкого.

– Проект «Жены героев» охватил 83 региона, более 10 тысяч участников. Сегодня мы организовали вторую выставку «Жены героев». Кроме того, мы презентовали новую выставку под названием «Лица армии». Это военнослужащие, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий. Многие из них являются супругами наших героинь, – поделилась заместитель председателя комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, руководитель регионального комитета семей воинов Отечества Екатерина Колотовкина.

Проект «Жены героев», который зародился в Самарской области, уже охватил более 83 регионов страны. Он также стал победителем второго конкурса 2023 года фонда президентских грантов и набрал один из самых высоких баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал