Клубы дыма над домами: в МЧС рассказали, что горело на пр. Карла Маркса в Самаре 29 августа

Пожарные потушили возгорание в течение нескольких минут Фото: скриншот видео

Днем во вторник, 29 августа 2023 года, в Кировском районе Самары произошел пожар. Горожане заметили клубы дыма над домами на проспекте Карла Маркса. Они сняли происшествие на видео. Ролик опубликовали в соцсетях. Подробности ЧП рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 14:05. На проспекте Карла Маркса горел мусор. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе оперативного ведомства.

На место происшествия выезжали 10 человек и две единицы техники. Они локализовали возгорание в 14:18, а полностью потушили спустя минуту. Из-за чего вспыхнул огонь, пока неизвестно. Причину еще предстоит установить.

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