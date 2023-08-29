В Сызрани местный житель устроил наркоплантацию у себя дома

Полицейские забрали у сызранца 25 кустов конопли и 30 г запрещенного вещества Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани сотрудники полиции задержали 57-летнего местного жителя. Им поступила информация о его причастности к незаконному обороту наркотиков. Во время обследования дома мужчины оперативники обнаружили контейнер и пакет с веществом растительного происхождения, а также 25 кустов конопли. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Все изъятое полицейские направили на экспертизу. Согласно результатам анализа, вещество общей массой свыше 30 граммов действительно оказалось запрещенным, а кусты – наркосодержащими растениями. В ходе опроса задержанный пояснил, что выращивал коноплю для собственного употребления и не планировал ничего сбывать. В настоящее время данная версия тщательно проверяется.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статье 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств) и статье 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства). Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал