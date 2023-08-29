Глава Самары ответит на вопросы жителей из соцсетей в прямом эфире 30 августа

Будет обсуждаться, какие новые точки притяжения появятся в Самаре уже этой осенью. Фото: администрация Самары

В среду, 30 августа, в 17:00 глава Самары Елена Лапушкина проведет прямой эфир из Центра управления регионом, во время которого ответит на вопросы жителей из социальных сетей .

— Речь пойдет о готовности самарских школ к 1 сентября и о программе на День города, — сообщает официальное сообщество Самарской области.

Помимо этого, будет обсуждаться, на какие городские маршруты выйдут новые автобусы и какие новые точки притяжения появятся в Самаре уже этой осенью. Задать вопросы Елене Лапушкиной может каждый желающий в комментариях под постом во Вконтакте.

Там уже накопились некоторые темы, интересующие самарцев. В их числе вопросы, связанные с общественным транспортом, плачевным состоянием тротуаров, застройки микрорайонов. Посмотреть и послушать прямую трансляцию можно там же в сообществе.

Отмечается, что сообщения, которые не прозвучат в эфире, возьмут в работу профильные департаменты и районные администрации.

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