По прогнозам экспертов, спрос на льготную ипотеку к концу года вырастет на четверть

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Рост цен на "вторичку" и дополнительные меры Банка России по регулированию рынка скорее всего снизят интерес к стандартным программам, по которым клиенты приобретают вторичное жилье.

Заемщики увеличат спрос на объекты в новостройках. В результате в четвертом квартале доля льготных программ в общем объеме выдач ипотеки на рынке достигнет 60% и более чем на четверть превысит показатель на начало года, считает начальник управления "Ипотечное кредитование" Сергей Бабин.

После повышения ключевой ставки до 12% крупнейшие игроки ипотечного рынка увеличили ставки по нельготным программам, заранее оповестив об этом клиентов. На фоне грядущих изменений произошел скачок спроса на жилищные кредиты – только в ВТБ на неделе с 14 по 20 августа он вырос более чем на 40%.

Впрочем, общий спрос на улучшение жилищных условий с помощью ипотеки сохранится достаточно высоким. При этом интерес будет смещаться в сторону программ с господдержкой, которые сейчас позволяют сохранить кредитную нагрузку в части ежемесячного платежа на минимальном уровне.

Подобный прогноз допустим при условии сохранения ключевой ставки на уровне выше 10-11%. Если же регулятор начнет раунд ее снижения, это "потянет вниз" и ставки по ипотеке и сохранит приоритетную долю рыночных программ в общей структуре выдач.