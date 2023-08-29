Бушующий ветер останется в Самарской области 30 августа

При усилении ветра рекомендуется оставаться дома и поставить транспортные средства в гараж. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 30 августа, в Самарской области снова прогнозируется сильный ветер. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС». Стихия никак не утихает уже третий день.

— Объявлен желтый уровень опасности. Местами в регионе ожидается усиление северо-западного ветра, порывы достигнут 15-18 м/с, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Бушующий ветер пришел в регион после выходных, с понедельника спасатели объявляют желтый уровень опасности. Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра рекомендуется оставаться дома и поставить транспортные средства в гараж. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач. Спасатели рекомендуют не парковать автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями.

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