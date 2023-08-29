Жительница Самарской области наговорила на прохожих после избиения сожителем

Женщина испугалась задержания приятеля и решила укрыть мужчину. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самарской области жительница Чапаевска попала под уголовное дело за ложный донос. В марте 2023 года после избиения своим приятелем женщина придумала историю, чтобы выгородить его.

— В тот день они вместе выписали, во время ссоры из-за ревности сожитель избил ее, нанеся удары по различным частям тела. Женщине стало плохо, и ей пришлось вызвать скорую помощь, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Однако она испугалась задержания приятеля и привлечения его к уголовной ответственности. Решив укрыть мужчину, жительница Чапаевска рассказала приехавшим медработникам и полицейским выдуманную историю о том, что ее якобы избили прохожие на улице.

Также она написала заявление о привлечении к уголовной ответственности избивших ее незнакомцев. В ходе доследственной проверки выяснилось, что избил женщину ее сожитель. Ложность версии жительницы региона доказали и уже в отношении нее возбудили уголовное дело. Суд назначил ей 160 часов исправительных работ.

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