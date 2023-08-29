Прокуратура обнаружила нарушения у автобусов № 66 в Самаре

У транспортных средств не работает сигнал требования остановки на автобусе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Октябрьского района Самары проверила транспортное предприятие и выявила нарушения законодательства при организации пассажирских перевозок по маршрутам ООО «Самара Авто Газ».

— Нарушения касались технического состояния автотранспорта и оформления путевой документации. Так, пассажиров перевозили автобусы № 66 с техническими неисправностями, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

У транспортных средств не работает сигнал требования остановки на автобусе. Также не заполнялись реквизиты путевого листа и отсутствовали сведения о подключении автобуса к ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

На двух автобусах маршрута № 66 у водителей не было информации о страховщике и реквизитах договора страхования, а также карты маршрута. В адрес руководителя ООО «Самара Авто Газ» прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства.

А в отношении должностного лица предприятия вынесены постановления об административном правонарушении. Сейчас акты направлены для рассмотрения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал