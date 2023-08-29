В Самарской области племянник убил своего дядю из-за невозвращенного долга

От полученных колото-резаных ран мужчина скончался на месте происшествия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 27 августа 2023 года, днем в квартире дома на переулке Пожарского в городе Кинель Самарской области нашли тело 56-летнего местного жителя. В кратчайшие сроки удалось задержать подозреваемого. Им оказался 27-летний племянник погибшего.

— По версии следствия, мужчина и его родной дядя поссорились из-за невозвращенного долга и племянник несколько раз ударил колющим предметом родственника в шею, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

От полученных колото-резаных ран мужчина скончался на месте происшествия. Отмечается, что племянник проживал с дядей в одной квартире. В настоящее время подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал