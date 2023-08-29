В Самаре откроется выставка «Невидимая Самара» с 3D-экспонатами

Также на экспозиции будет тактильная зона с 3D-моделями зданий и памятников. Фото: Самарский Политех

В День знаний, 1 сентября, в 18:00 в самарском Доме Архитектора откроется передвижная художественная выставка «Невидимая Самара». На ней будут представлены картины, созданные по описаниям слепых и слабовидящих людей.

— Жители делились своими ощущениями, связанными с городом, его размерами, звуками, запахами. Также на экспозиции будет тактильная зона с 3D-моделями зданий и памятников, — рассказали в пресс-службе Политеха.

Сотрудники и студенты с помощью аддитивных технологий сделали 20 макетов известных самарских архитектурных объектов и памятников. Среди них «Дача со слонами», драмтеатр, театр оперы и балета, стадион «Солидарность Самара Арена», памятники «полуторке», штурмовику Ил-2, Монумент Славы.

Посетители выставки смогут на ощупь изучить особенности композиций, послушать голосовой комментарий. В октябре и ноябре проект отправится по городам и селам Самарской области.

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