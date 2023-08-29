В Самарской области 17 поликлиник оснастят новым УЗИ-оборудованием

Благодаря мобильности аппаратов специалисты выезжают при необходимости даже на дом к пациентам. Фото: минздрав Самарской области

В 2023 году в Самарской области в 17 городских и сельских поликлиниках появится новое УЗИ-оборудование по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом сообщили в минздраве региона.

Аппараты уже поступили в поликлиники Самары, Тольятти и Сызрани, а также в Челно-Вершинскую центральную районную больницу. Еще в 10 подразделения они поступят до конца года.

Новое оборудование позволяет выявить заболевания сердца и сосудов на ранней стадии, предотвратить риски развития тромбоза и ишемической болезни сердца. За два месяца работы в Челно-Вершинском районе обследования уже прошли около 160 жителей района.

Благодаря мобильности аппаратов специалисты выезжают при необходимости даже на дом к пациентам. Новейшее программное обеспечение позволяет достоверно оценить состояние сосудов верхних и нижних конечностей, а также скорость кровотока.

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