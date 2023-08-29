Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном появится в Самарской области

В здании сделают спортивный зал с тренерской и раздевалками. Фото: минстрой Самарской области

В Самарской области появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Его строят в селе Красный Яр. Завершить строительство планируется в 2024 году. Об этом сообщили в минстрое региона.

В здании сделают спортивный зал с тренерской и раздевалками. В дальнейшем там будут проводить учебно-тренировочные занятия по волейболу, баскетболу, гандболу и мини-футболу. Также проект предусматривает бассейн на четыре дорожки, открытую площадку с трибунами на 231 место, а также открытые баскетбольную, волейбольную площадки и две для тенниса.

Сейчас идут работы по вертикальной планировке территории строительства и подготовки к благоустройству. Помимо этого, специалисты наносят огнезащитное покрытие на смонтированные металлоконструкции каркаса здания, устраивают наружные и внутренние кирпичные стены, бетонируют напольную плиту цокольной части здания.

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