Священник перевел сбережения на «безопасный счет» мошенников в Самарской области

Лже-правоохранители обещали вернуть все деньги после поимки преступников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области священнослужитель одного из приходов перевел мошенникам более 500 тысяч рублей. Он думал, что спасает свои сбережения и скидывает деньги на «безопасный счет».

— Мужчине на телефон позвонили незнакомцы. Они убедили его в том, что мошенники используют его данные для спонсирования противоправных действий в соседнем государстве, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы не стать соучастником и защитить денежные средства, собеседники рекомендовали перевести деньги якобы на специальный безопасный счет. Лже-правоохранители обещали вернуть все деньги после поимки преступников. Священник поверил и выполнил все требуемые от него действия под диктовку. В результате он перевел на продиктованный счет 500 тысяч рублей.

После совершения операций звонившие перестали выходить на связь. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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