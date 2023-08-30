В Тольятти лже-поставщик мяса обманул продавца на миллион рублей

По данным полицейских, мужчина ранее был судим за имущественные преступления. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Автозаводском районе Тольятти лже-поставщик мяса обманул продавца на миллион рублей. Местный житель познакомился с мужчиной, который пообещал ему поставку мясной продукции из другого региона, передал ему деньги, но так и не получил товар.

— Причиненный ущерб превысил один миллион рублей. Поставщиком-обманщиком оказался 38-летний житель Самары, его задержали и доставили в полицию, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, мужчина ранее был судим за имущественные преступления. Он признался, что ввел тольяттинского продавца в заблуждение, а деньги потратил на собственные нужды.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проверяют, причастен ли мужчина к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.

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