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НовостиПроисшествия30 августа 2023 5:33

В Тольятти лже-поставщик мяса обманул продавца на миллион рублей

Самарец пообещал тольяттинскому продавцу поставку мясной продукции из другого региона и пропал с его деньгами
Ирина СИНЕГУБОВА
По данным полицейских, мужчина ранее был судим за имущественные преступления.

По данным полицейских, мужчина ранее был судим за имущественные преступления.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Автозаводском районе Тольятти лже-поставщик мяса обманул продавца на миллион рублей. Местный житель познакомился с мужчиной, который пообещал ему поставку мясной продукции из другого региона, передал ему деньги, но так и не получил товар.

— Причиненный ущерб превысил один миллион рублей. Поставщиком-обманщиком оказался 38-летний житель Самары, его задержали и доставили в полицию, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, мужчина ранее был судим за имущественные преступления. Он признался, что ввел тольяттинского продавца в заблуждение, а деньги потратил на собственные нужды.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проверяют, причастен ли мужчина к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.

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