В Самаре полностью отремонтировали 42 участка дорог по нацпроекту

На ряде участков приемка уже прошла, особых замечаний не было. Фото: администрация Самары

В Самаре полностью отремонтировали 42 участка улично-дорожной сети по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Теперь до 10 сентября планируется оценить результаты ремонта.

— На ряде участков приемка уже прошла, особых замечаний не было. На возникшие недостатки подрядчики реагировали оперативно и устраняли их еще на этапе ремонта. Все отремонтированные улицы прошли кернение, — рассказали в городской администрации.

В преддверии нового учебного года особенно тщательно проверяли качество ремонта дорог, расположенных рядом с образовательными учреждениями. Около половины преобразившихся дорог, а именно 21, ведут к школам, детским садам, лицеям, колледжам, центрам внешкольной работы, вузам и ссузам.

Теперь безопасным стал подъезд к гимназии № 54 «Воскресение» и детскому саду № 264 на улице Ерошевского. Проспект Ленина преобразился в границах улиц Полевой и Ново-Садовой, там отремонтировали и трамвайное межрельсовое полотно в районе нескольких перекрестков и др.

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