Мужчина попытался похитить компьютерную технику из больницы Самары

Сумма похищенной компьютерной техники превысила 35 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Железнодорожном районе Самары мужчина ночью проник в больницу и попытался украсть монитор и системный блок компьютера. Однако его задержали вовремя прибывшие самарские росгвардейцы.

— Экипаж вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования, когда дежурный сообщил о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из медицинских учреждений. Сотрудники поспешили на помощь, — рассказали в управлении Росгвардии по Самарской области.

По словам охранника больницы, неизвестный проник в здание через окно первого этажа и пытается украсть монитор и системный блок компьютера. Стражи правопорядка задержали его при попытке выйти с территории больницы. Сумма похищенной компьютерной техники превысила 35 тысяч рублей.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам полиции. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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