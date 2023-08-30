Мужчина попытался похитить компьютерную технику из больницы Самары

Сумма похищенной компьютерной техники превысила 35 тысяч рублей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Железнодорожном районе Самары мужчина ночью проник в больницу и попытался украсть монитор и системный блок компьютера. Однако его задержали вовремя прибывшие самарские росгвардейцы.
— Экипаж вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования, когда дежурный сообщил о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из медицинских учреждений. Сотрудники поспешили на помощь, — рассказали в управлении Росгвардии по Самарской области.
По словам охранника больницы, неизвестный проник в здание через окно первого этажа и пытается украсть монитор и системный блок компьютера. Стражи правопорядка задержали его при попытке выйти с территории больницы. Сумма похищенной компьютерной техники превысила 35 тысяч рублей.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам полиции. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.
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