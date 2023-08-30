Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 августа 2023 6:35

Мужчина попытался похитить компьютерную технику из больницы Самары

В Железнодорожном районе Самары мужчина ночью проник в больницу через окно первого этажа и попытался украсть компьютер
Ирина СИНЕГУБОВА
Сумма похищенной компьютерной техники превысила 35 тысяч рублей.

Сумма похищенной компьютерной техники превысила 35 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Железнодорожном районе Самары мужчина ночью проник в больницу и попытался украсть монитор и системный блок компьютера. Однако его задержали вовремя прибывшие самарские росгвардейцы.

— Экипаж вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования, когда дежурный сообщил о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из медицинских учреждений. Сотрудники поспешили на помощь, — рассказали в управлении Росгвардии по Самарской области.

По словам охранника больницы, неизвестный проник в здание через окно первого этажа и пытается украсть монитор и системный блок компьютера. Стражи правопорядка задержали его при попытке выйти с территории больницы. Сумма похищенной компьютерной техники превысила 35 тысяч рублей.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам полиции. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал