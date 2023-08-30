В Самаре 5-летнюю девочку спасли от матери-алкоголички

Соседям женщины приходилось регулярно вызывать полицию, так как она часто устраивала дебоши. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре женщина много выпивала, принимала наркотики и устраивала дебоши, а своей 5-летней дочкой не занималась. Судебные приставы забрали ребенка и передали под опеку государства.

— Мать девочки лишили родительских прав в связи с ее пристрастием к алкоголю и употреблению наркотических веществ, а также с аморальным поведением, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Соседям женщины приходилось регулярно вызывать полицию, так как она часто устраивала дебоши. Все это время ребенок был предоставлен сам себе, а надлежащий уход за ним не осуществлялся.

На основании решения суда судебные приставы Куйбышевского района Самары возбудили исполнительное производство о передаче 5-летней девочки отделу опеки и попечительства. Вместе с психологом и представителями органов опеки и попечительства сотрудники службы выехали и забрали ребенка из неблагоприятной среды.

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