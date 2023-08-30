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НовостиПроисшествия30 августа 2023 7:27

В Самаре 5-летнюю девочку спасли от матери-алкоголички

В Самаре из-за алкогольной зависимости и употребления наркотических веществ мать девочки лишили родительских прав
Ирина СИНЕГУБОВА
Соседям женщины приходилось регулярно вызывать полицию, так как она часто устраивала дебоши.

Соседям женщины приходилось регулярно вызывать полицию, так как она часто устраивала дебоши.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре женщина много выпивала, принимала наркотики и устраивала дебоши, а своей 5-летней дочкой не занималась. Судебные приставы забрали ребенка и передали под опеку государства.

— Мать девочки лишили родительских прав в связи с ее пристрастием к алкоголю и употреблению наркотических веществ, а также с аморальным поведением, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Соседям женщины приходилось регулярно вызывать полицию, так как она часто устраивала дебоши. Все это время ребенок был предоставлен сам себе, а надлежащий уход за ним не осуществлялся.

На основании решения суда судебные приставы Куйбышевского района Самары возбудили исполнительное производство о передаче 5-летней девочки отделу опеки и попечительства. Вместе с психологом и представителями органов опеки и попечительства сотрудники службы выехали и забрали ребенка из неблагоприятной среды.

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