Женщину на Geely после столкновения с «Приорой» отбросило на «ГАЗ» в Самаре

С места происшествия автомобилистку госпитализировали в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 29 августа, в Кировском районе Самары произошло массовое ДТП, в результате которого женщина попала в больницу. В 17:43 56-летний водитель автомобиля Lada Priora врезался в машину Geely Coolray, которую отбросило на «ГАЗ-172411».

— Мужчина ехал по улице Минской в сторону Ставропольской. Напротив дома № 153 он не уступил дорогу» Geely Coolray и столкнулся с автомобилем, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

За рулем иномарки находилась 45-летняя автомобилистка. От удара транспортное средство с женщиной отбросило на впереди стоящий грузовой фургон под управлением 44-летнего водителя. До этого мужчина остановился, чтобы пропустить транспорт, движущийся по главной дороге.

В ДТП пострадала женщина-водитель. С места происшествия ее госпитализировали в медицинское учреждение.

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