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НовостиЭкономика30 августа 2023 8:07

В Самарской области самозанятым помогут разработать упаковку для продукции

Новую меру поддержки для самозанятых запустил региональный центр «Мой бизнес» Самарской области
Ирина МОРСКАЯ
Заявки на получение услуги принимают до 17 сентября. Фото: минэкономразвития Самарской области

Заявки на получение услуги принимают до 17 сентября. Фото: минэкономразвития Самарской области

Региональный центр «Мой бизнес» Самарской области запускает новую услугу для самозанятых. Плательщикам налога на профессиональный доход помогут бесплатно подобрать тип упаковки для продукта и создать дизайн-макет для печати.

Также самозанятых научат самостоятельно изготавливать и формировать заказ печати в типографии. Отмечается, что новая мера поддержки подойдет мастерам в самых разных сферах. Воспользоваться ею смогут официально зарегистрированные на территории Самарской области плательщики налога на профессиональный доход.

Есть еще одно важно требование, чтобы получить помощь в разработке упаковки. Оно заключается в том, что самозанятый не получал в 2023 году другие услуги от регионального центра «Мой бизнес». Заявки на получение услуги принимают до 17 сентября по ссылке, количество мест ограничено.

— С ростом числа официально зарегистрированных самозанятых на территории региона, расширяется и перечень инструментов поддержки начинающих предпринимателей. Сегодня они могут подобрать для себя наиболее актуальную услугу центра бесплатно, — сказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Благодаря активной реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в Самарской области создаются все условия для успешного старта начинающих представителей бизнеса.

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