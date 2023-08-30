В Самарской области самозанятым помогут разработать упаковку для продукции

Заявки на получение услуги принимают до 17 сентября. Фото: минэкономразвития Самарской области

Региональный центр «Мой бизнес» Самарской области запускает новую услугу для самозанятых. Плательщикам налога на профессиональный доход помогут бесплатно подобрать тип упаковки для продукта и создать дизайн-макет для печати.

Также самозанятых научат самостоятельно изготавливать и формировать заказ печати в типографии. Отмечается, что новая мера поддержки подойдет мастерам в самых разных сферах. Воспользоваться ею смогут официально зарегистрированные на территории Самарской области плательщики налога на профессиональный доход.

Есть еще одно важно требование, чтобы получить помощь в разработке упаковки. Оно заключается в том, что самозанятый не получал в 2023 году другие услуги от регионального центра «Мой бизнес». Заявки на получение услуги принимают до 17 сентября по ссылке, количество мест ограничено.

— С ростом числа официально зарегистрированных самозанятых на территории региона, расширяется и перечень инструментов поддержки начинающих предпринимателей. Сегодня они могут подобрать для себя наиболее актуальную услугу центра бесплатно, — сказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Благодаря активной реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в Самарской области создаются все условия для успешного старта начинающих представителей бизнеса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал