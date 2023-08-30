В Промышленном районе Самары загорелся мусор в гаражах 30 августа

В настоящее время причины пожара неизвестны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 30 августа, днем в Промышленном районе Самары произошел пожар. По словам очевидцев, в районе Шоколадной фабрики поднимался густой черный столб дыма. Как оказалось, там горел мусор в гаражах.

— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 11:36. На пересечении улиц Мирной и Майской загорелся мусор в гаражах, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В тушении задействовано две единицы техники и 8 человек. В настоящее время причины пожара неизвестны. Их предстоит установить специалистам.

Также в ночь на 30 августа на улице Арцыбушевской горели частный дом № 198 и надворные постройки. Огонь повредил и автомобиль «Ауди». А 24 августа произошел пожар в квартире на улице Ново-Садовой в Самаре. Сотрудники МЧС нашли тело 46-летнего мужчины. Однако он погиб не в результате пожара, а убийства.

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