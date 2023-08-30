В Самаре экс-сотрудника ФНС отправили в колонию на семь лет за взятку

Отбывать наказание экс-сотрудник отправится в исправительную колонию строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вынесли приговор бывшему главному налоговому инспектору МИ ФНС России № 18. Его признали виновным в получении взятки и отправили в колонию на семь лет.

— В августе 2022 года мужчина получил от представителя коммерческой организации первую часть взятки – 300 тысяч рублей из общей суммы в 1 миллион рублей, — рассказали в СУ СК по Самарской области.

Денежное вознаграждение предназначалось за способствование в уменьшении налоговых доначислений с 50 до 5 миллионов рублей, которые выявили в отношении организации. Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Самарской области.

Суд назначил экс-сотруднику ФНС наказание в виде лишения свободы на семь лет. Отбывать он отправится в исправительную колонию строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Также мужчину лишили права занимать должности на государственной и гражданской службе в системе налоговых органов на четыре года и специального звания «советник государственной гражданской службы РФ 3 класса».

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