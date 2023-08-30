Госавтоинспекция отметила лучших водителей ТОАЗа

Водителей завода отметили за безаварийное вождение и соблюдение ПДД / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Госавтоинспекция Тольятти отметила лучших водителей ТОАЗа. Награды за безаварийное вождение и соблюдение ПДД получили 20 сотрудников автотранспортного управления. Вместе с благодарственными письмами от ГИБДД им также вручили корпоративные подарки от химпредприятия.

— Тольяттиазатот уделяет большое внимание развитию и обновлению парка производственного и корпоративного транспорта. Приоритетная задача работодателя — обеспечение комфортной и безопасной среды как на промплощадке, так и по пути на работу и домой, — отметил директор по административным вопросам предприятия Андрей Боровой.

Напомним, на заводе ежегодно чувствуют профессионалов отрасли. Награды ГИБДД получают водители, которые управляют специальной и грузовой техникой, а также работают на корпоративном пассажирском трансфере. Работники предприятия обладают высоким уровнем профессионализма. Это подтверждается и на областном уровне. В августе водители завода стали призерами регионального конкурса профмастерства. Они вошли в тройку лучших как в личном, так и в командном зачете.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал