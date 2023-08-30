Расписание садово-дачных автобусов изменили в Самаре с 1 сентября

Власти отметили, что данную меру ввели с учетом опыта предыдущих лет. Фото: администрация Самары

С 1 сентября в Самаре изменится расписание отправления автобусов садово-дачных маршрутов. А в октябре они будут ходить только по выходным дням. Об этом сообщили в городской администрации.

Также власти отметили, что данную меру ввели с учетом опыта предыдущих лет. Актуальное расписание можно посмотреть в приложении на сайте мэрии или узнать, позвонив на «горячую линию» по вопросам работы общественного транспорта.

Также в преддверии нового учебного года самарцам напомнили о возможности льготного проезда в общественном транспорте для школьников и студентов. Стоимость поездки в трамвае, троллейбусе или автобусе не будет превышать 17 рублей при оплате транспортной картой.

Помимо этого, в Самарской области будут действовать две скидки на проезд с 1 сентября. При оплате проезда Картой жителя Самарской области можно будет сэкономить за каждую поездку 10 рублей.

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