В Куйбышевском районе Самары нашли памятник археологии

В районе Волгаря археологи нашли уже несколько поселений неолита и бронзового века Фото: Анна КИРИЕНКО

В Куйбышевском районе Самары нашли новый памятник археологии. Он расположен неподалеку от улицы Восстания. Об этом сообщает УГООКН Самарской области.

- Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Самарской области выявленный объект археологического наследия «Волгарь V. Стоянка». Он расположен в 237 метрах к северо-востоку от улицы Восстания в Куйбышевском районе Самары, - говорится в приказе ведомства, опубликованном на сайте регионального правительства.

Напомним, в Волгаре и раньше находили памятники археологии. В 2007 году там обнаружили поселения неолита и бронзового века. Им присвоили номера I-III. В 2018 году в том же районе выявили новое поселение эпохи бронзы. Его назвали Волгарь IV. Теперь стало известно о пятой находке.

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