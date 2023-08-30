В Самаре в десятый раз состоится Кубок КВН губернатора региона

Мероприятие пройдет 1 и 2 сентября во Дворце спорта / Фото: vk.com/kvnsamara

В Самаре во Дворце спорта им. В. Высоцкого 1 и 2 сентября пройдет юбилейный Кубок КВН губернатора. Мероприятие состоится уже в десятый раз. В День знаний впервые пройдет турнир и среди детских команд. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам молодежи.

– На одной из встреч губернатора предложили провести детский кубок КВН. Идея нашла поддержку главы региона. В первый день осени к нам приедут лучшие телевизионные команды КВН нашей страны. Это будет эпичное событие, зрителями которого станут и дети, и родители, – прокомментировал чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «СОК» Сергей Ларионов.

За кубок поборются и более опытные участники. На главной сцене за уменьшенную копию символа Самары – ракету-носитель «Союз» – сразятся известные команды: «СОК» (Самара), «Доктор Хаусс» (Республика Беларусь), «Раисы» (Иркутск), «Ровеньки» (Орел).

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