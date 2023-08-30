Проект «Школьного инициативного бюджетирования» реализуется в Самаре

Всего было выдвинуто более 80 инициатив и около 4 тысяч ребят сделали свой выбор. Фото: администрация Самары

Во вторник, 29 августа, в Самаре прошел первый городской фестиваль проектов-победителей «Школьного инициативного бюджетирования». В 2023 году 10 школ Самары стали пилотными участниками проекта. Об этом сообщили в мэрии.

Всего было выдвинуто более 80 инициатив и около 4 тысяч ребят сделали свой выбор. За время реализации проекта в школах обновили спортивный инвентарь, появились зоны отдыха и «библиотечные остановки». В одной из школ ребята продумали дизайн помещения центра детских инициатив.

Благодаря проекту улучшаются школьная среда и инфраструктура, а также финансовая грамотность, проектная деятельность, коммуникативные, организаторские и другие навыки у школьников.

Проект «Школьного инициативного бюджетирования» в новом учебном году будут реализовывать и в других муниципалитетах региона.

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