Застройщики хотят сократить число парковок в новостройках

Инициатором поправок в Правила землепользования и застройки стал Самарский Союз Архитекторов. Союз предлагает привязывать число парковок не к количеству квартир, а к общей площади дома (количество машиномест на 100 м2 общей площади квартир). По факту – не увеличить, а наоборот — сократить число машиномест.

Одним из первых выступил против этих поправок вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев. Он утверждает, что это решение моментально ухудшит качество жизни обычных самарцев.

Вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев категорически против уменьшения нормативов парковочных мест

«Зайдите в любой двор с новостройкой – все заставлено транспортом. Можно же официальную статистику посмотреть – 63% семей имеют автомобили.

Сейчас у нас на одну 35-метровую квартиру полагается 0,7 машиномест во дворе, это крайне мало. В итоге страдают все жители дома, скорая и пожарные не могут подъехать, а у автовладельцев конфликты с жильцами соседних домов за машиноместа. По новым нормативам на три таких квартиры будет полагаться еще меньше – 1,05 парковочных мест. То есть три семьи с автомобилями будут ежедневно «драться» за право оставить машину во дворе.

Я считаю, что это недопустимо. Нужно принимать законы и поправки, которые улучшают жизнь населения, а не наоборот», — отметил Александр Милеев.

А что с общественным мнением?

С 13 по 20 июля прошли общественные слушания по данным поправкам, в том числе на ГосУслугах. В онлайн-голосовании приняло участие 638 человек — «за» выступили 266, против — 372. Однако, в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара также поступили письменные обращения — 768 штук. И после подсчета всех голосов выяснилось, что жители проголосовали за сокращение парковочных мест в МЖК.

«Очень интересно получается, как жители всей Самары сошлись в том, что нужно меньше машиномест во дворах. При этом практически каждая моя встреча с людьми, особенно в МКД, не проходит без жалоб на отсутствие парковок в городе и во дворах.

Я проанализировал списки проголосовавших. И обнаружил фамилии представителей фирм-застройщиков и строительных компаний, которые безусловно будут только в выигрыше от принятия этих поправок. Сейчас нас ждет заседание комиссии, где мэр города Елена Лапушка должна принять или не принять эти изменения в правила землепользования и застройки городского округа Самара. Если они будут приняты, считаю своим долгом, обратиться в прокуратуру для проверки результатов публичных слушаний», — рассказал вице-спикер регионального парламента Александр Милеев.

Реальные отзывы на слушаниях были гораздо подробней, чем комментарии в поддержку.

“Парковочных мест недостаточно. Гаражей сейчас нет, паркингов тоже, или они очень дорогие. При этом в каждой семье сейчас по 1-2 машины. Прошу учесть мое отрицательное мнение, внести в протокол и в заключение о результатах общественных обсуждений”

Во дворе не то, что машину некуда поставить, там и пройти нет возможности, из дома выходишь, сразу в соседний дом попадаешь!

В Самаре и так проблема найти свободное парковочное место, а при принятии изменений за места будут просто драки. Госдума планирует разрешить покупку автомобилей за счёт средств маткапитала, что увеличит число владельцев транспортных средств

Сокращение норм парковочных мест выгодно исключительно застройщикам, для жителей города — это абсолютно неприемлемо.

В Кировском районе предлагают еще меньше – 0,16 машиномест

В Кировском районе Самары сейчас разворачивается еще одна история, касающаяся парковочных мест при строительстве жилого комплекса на улице Кирова. Застройщик попросил у администрации предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. В части, опять же, — количества парковочных мест. ООО «Витраж-Спецстрой» предлагает оставить 0,16 машиномест на одну квартиру. Причем дом уже возведен, он из разряда долгостроев, замешанный в истории с обманутыми дольниками.

«Тут история еще интереснее. Получается, что фирма собирается получить разрешение на сокращение стоянки для автомобилей. И опять — 0,16 на одну квартиру. Это крайне мало на большой дом. Были проведены публичные слушания. Я со своей стороны провел беседы с жителями района, они поучаствовали в онлайн-голосовании. Большая часть была «против» этих поправок.

Из 675 человек «за» проголосовали только 210. Посмотрим, чем закончится заседание Департамента градостроительства и какое решение они примут. Очень хочется, чтобы здравый смысл восторжествовал», — подчеркнул Александр Милеев.

В комиссиях по застройке нет депутатов от застраиваемых районов

Вице-спикер регионального парламента также поделился, что уже несколько лет назад начал лоббировать законопроект, по которому в комиссию Комитета градостроительства и землепользования при администрации Самары должны входить депутаты от всех районов, чтобы они могли представлять интересы жителей. Сейчас, например, от Кировского района в этой комиссии нет ни одного депутата. На эту инициативу постоянно приходят отказы, в которых сказано, что избранные депутаты не являются экспертами в данной сфере. Однако, сейчас в составе комиссии как минимум трое людей, которые представляют интересы бизнеса. В том числе и руководитель фирмы-застройщика.