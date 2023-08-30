В Самаре нашли подрядчика для реконструкции ул. XXII Партсъезда

Реконструкцию первой очереди ул. XXII Партсъезда необходимо завершить до конца зимы 2025 года Фото: Яндекс. Карты

В Самаре подвели итоги электронного аукциона по поиску подрядчика для реконструкции улицы XXII Партсъезда. Речь идет об обустройстве участка от улицы Солнечной до Московского шоссе.

— По окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка. Она соответствует всем требованиям, — говорится на портале госзакупок.

Какая именно фирма займется реконструкцией улицы XXII Партсъезда, пока не ясно. Название компании в документах не указано. Однако уже известна сумма, которую ей заплатят за выполнение работ, — чуть более 1 млрд рублей.

Планируется, что подрядчик проведет вырубку деревьев и кустарников, снесет строения и переложит инженерные коммуникации, а уже подом займется обустройством дорожного полотна. Предполагается, что на участке от улицы Солнечной до Московского шоссе сделают четыре полосы движения, разделительную полосу и тротуары. Срок действия контракта — до 28 февраля 2025 года.

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