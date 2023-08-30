Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 августа 2023 11:28

В Самаре нашли подрядчика для реконструкции ул. XXII Партсъезда

Работами охватят участок от ул. Солнечной до Московского шоссе
Анастасия ФИЛАТОВА
Реконструкцию первой очереди ул. XXII Партсъезда необходимо завершить до конца зимы 2025 года

Реконструкцию первой очереди ул. XXII Партсъезда необходимо завершить до конца зимы 2025 года

Фото: Яндекс. Карты

В Самаре подвели итоги электронного аукциона по поиску подрядчика для реконструкции улицы XXII Партсъезда. Речь идет об обустройстве участка от улицы Солнечной до Московского шоссе.

— По окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка. Она соответствует всем требованиям, — говорится на портале госзакупок.

Какая именно фирма займется реконструкцией улицы XXII Партсъезда, пока не ясно. Название компании в документах не указано. Однако уже известна сумма, которую ей заплатят за выполнение работ, — чуть более 1 млрд рублей.

Планируется, что подрядчик проведет вырубку деревьев и кустарников, снесет строения и переложит инженерные коммуникации, а уже подом займется обустройством дорожного полотна. Предполагается, что на участке от улицы Солнечной до Московского шоссе сделают четыре полосы движения, разделительную полосу и тротуары. Срок действия контракта — до 28 февраля 2025 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал