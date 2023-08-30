В Сызрани впервые за 10 лет причалит туристический теплоход

Первый за десять лет туристический теплоход причалит в Сызрани 2 сентября 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 2 сентября 2023 года, в Сызрани ожидается прибытие круизного теплохода. Он станет первым судном, прибывшим к причалу города за 10 лет «тишины». Об этом на заседании Самарской губернской думы в среду, 30 августа, сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

– В Сызрани уже в субботу причалит первый за десять лет туристический теплоход. Мы много об этом говорили, но главное – мы это сделали. Вновь круизные корабли смогут заходить в Сызрань, – отметил глава региона.

Сызрань вновь стала открытой для круизных теплоходов благодаря расчистке русла Волги. Работы провели на специально выделенные средства.

Добавим, региональные власти продолжат работать в направлении повышения туристической привлекательности Самарской области. На развитие туризма в бюджете дополнительно заложили 485 млн рублей.

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