Стартовал прием заявок на четвертый сезон студенческого акселератора

У победителей и призеров акселератора есть шанс получить грант и бизнес-поддержку / Фото: Сбер

В России в преддверии Дня знаний открылся прием заявок на участие в акселераторе технологических стартапов для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Мероприятие нацелено как на развитие готовых технологических проектов, так и на создание новых.

— В 2023 году банк стал партнером федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» Минобрнауки РФ. В рамках него частные инвесторы могут получить кешбэк до 50% от суммы вложений в университетские стартапы. Уверен, благодаря объединению мер господдержки и возможностей крупных компаний, готовых стать для ребят проводником в мир бизнеса, получится создать новое поколение блестящих предпринимателей. Они усилят научно-технический потенциал и уже через 10–15 лет будут формировать экономику страны, — отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Студенты и аспиранты смогут бесплатно принять участите в акселераторе. Для этого необходимо до 1 ноября 2023 года зарегистрироваться на сайте. Акселератор продлится шесть месяцев и пройдет в два этапа. На первом участники получат доступ к онлайн-программе по технологическому предпринимательству, на втором — будут работать с персональными менторами из числа опытных бизнесменов.

Молодым людям предстоит сформировать концепцию стартапа, а потом превратить ее в работающий продукт. Лучшие команды смогут представить свои проекты руководству Сбера и других корпораций, а также ректорам вузов. У победителей и призеров есть шанс получить грант и бизнес-поддержку.

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