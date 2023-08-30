Желаемый МРОТ самарцев оказался в два раза больше запланированного на 2024 год

С 1 января 2024 года МРОТ должен составить чуть более 19 тысяч рублей, а самарцы хотели бы видеть свыше 36 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января 2024 года в России должен увеличиться федеральный минимальный размер оплаты труда. Он составит 19 242 рубля. Это почти в два раза меньше, чем хотели бы жители Самары. Они видят МРОТ на уровне 36,9 тысяч рублей. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Согласно исследованию, в ноябре 2022 года самарцы оценивали МРОТ в 36,8 тысяч. За девять месяцев их ожидания почти не изменились. Прирост составил всего 100 рублей. При этом по сравнению с другими городами запросы жителей Самары достаточно скромны.

Самые высокие запросы к уровню МРОТ у москвичей — 44 200 рублей, на втором месте — Владивосток (43 900), на третьем — Хабаровск (42 400). А самые низкие — в Ульяновске (36 100) и в Пензе (34 500).

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