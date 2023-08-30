В Самарской области парень на «Гранте» наехал на ограждение и перевернулся

Молодого человека с места аварии госпитализировали в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 29 августа, в 10:10 в Кошкинском районе Самарской области произошло ДТП. Там 22-летний водитель автомобиля Lada Granta наехал на бордюрное ограждение и опрокинулся в кювет.

— Парень ехал по автомобильной дороге «Кошки - Гранная – Апальково» в направлении села Кошки. В ходе движения на 5 километре данной трассы он не справился с рулевым управлением, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Автомобилист наехал на бордюрное ограждение, после чего транспортное средство опрокинулось в правый кювет. В ДТП пострадал водитель отечественной легковушки.

Молодого человека с места аварии госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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