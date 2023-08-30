Дмитрий Богданов оценил развитие двух очередей «Преображенки» под Самарой

Министр посетил строящиеся площадки и действующие предприятия / Фото: Минэкономразвития Самарской области

Глава Минэкономразвития Самарской области Дмитрий Богданов посетил индустриальный парк «Преображенка» и логистический парк «Преображенка-2». Они оба расположены неподалеку от Южного города в Волжском районе. В настоящее время на двух площадках успешно развиваются 58 компаний, а число созданных рабочих мест превысило шесть тысяч.

Так, Дмитрий Богданов осмотрел площадку, где строят новый корпус в 50 тысяч кв. м для предприятий малого и среднего бизнеса; посетил действующее производство мебели для аптек. Также он оценил ход реконструкции дороги на выезде из «Преображенки» на улицу Утевскую. Кроме того, министр посмотрел, как идет строительство в «Преображенке-2» корпуса под межрегиональный распределительный центр торговой сети «Пятерочка», и побывал на заводе слоистых пластиков.

- Практика показывает, что самарские производители активно развиваются. Индекс промышленного производства у нас больше 108%. Это существенно больше, чем до начала СВО. Мы все сейчас заинтересованы, чтобы у наших предприятий все получилось, рынки были заняты. А это налоги, достойная работа и развитие региона, - отметил Дмитрий Богданов.

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