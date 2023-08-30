В Самарской области появятся яблоневые аллеи в честь участников СВО

Саженцы яблони посадили молодогвардейцы, волонтеры и представительницы женского движения / Фото: Единая Россия

В Самарской области появятся новые яблоневые аллеи. Их посадят в честь участников специальной военной операции. Инициатива принадлежит активистам реготделения «Единой России» и «Молодой гвардии».

Первую яблоневую аллею посадили в поселке Рощинский. Молодогвардейцам и волонтерам помогли активистки «Женского движения Единой России», представительницы женсовета 2-й армии, жители военного городка и школьники.

— Для всех нас яблони символизируют рост, развитие, процветание. Поэтому яблоневые аллеи — как символ жизни и будущего благополучия, — отметила координатор женского движения, депутат Светлана Макушева.

Участники акции уверены, что яблони или плодовое, фруктовое дерево должны появиться в честь каждого участника спецоперации. Они надеются, что инициативу поддержат и другие муниципалитеты региона. К примеру, посадить яблоневые аллеи «для СВОих» уже решили активисты Тольятти, Сызрани, Жигулевска, а также Волжского, Кинельского и Сергиевского районов.

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