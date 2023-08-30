«Крылья Советов» выставили смешанный состав на матч Кубка России с «Ахматом»

Самарцы сыграют с командой из Грозного 30 августа 2023 года Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

«Крылья Советов» обнародовали список игроков, которые выйдут на поле в матче Кубка России 30 августа 2023 года против команды из Грозного.

Главный тренер Игорь Осинькин выставил на игру смешанный состав, дав возможность отдохнуть ряду игроков основы и проявить себя тем, кто обычно не выходит с первых минут.

«Крылья Советов» выйдут на поле в таком составе: Овсянников, Зотов, Евгеньев, Барач, Бейл, Витюгов, Иванисеня, Рассказов, Бобер, Рахманович, Шитов.

Матч «Ахмат» - «Крылья Советов» начнется в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» в 18.15 по самарскому времени (17.15 по московскому). «КП-Самара» подробно рассказывала о предыстории противостояния и прогнозах на матч, а также о том, где посмотреть трансляцию.

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