Под Самарой парень попытался угнать два ВАЗа, но не смог их завести

Парень вскрыл две машины, но попытки угнать их не увенчались успехом Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области две вазовские легковушки едва не стали жертвами автоугонщика. Преступник, как ни старался, не смог их завести. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Все случилось в Борском районе. Однажды утром двое местных жителей вышли из дома и увидели, что кто-то пытался похитить их авто. Обе машины — ВАЗ-21041 и ВАЗ-21124 — были припаркованы на одной улице. Преступник повредил двери и пытался завести двигатели, но, видимо, что-то пошло не так. Легковушки остались стоять на прежнем месте.

Неосторожный автоугонщик оставил на месте преступления отпечатки пальцев. По ним вскоре полицейские и нашли предполагаемого злоумышленника. Им оказался 20-летний местный житель, который уже был судим. Парня задержали и доставили в отдел полиции.

Он рассказал, что ночью шел пьяным по улице и увидел припаркованное авто. Молодой человек решил угнать ее, замкнув провода. Но все попытки не увенчались успехом. Он покинул машину и пошел дальше домой. По пути ему встретилась еще одна вазовская легковушка. Парень не смог устоять и повторил все свои манипуляции. Однако и это авто завести не удалось.

В отношении селянина возбудили уголовное дело. Сейчас ведется следствие.

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