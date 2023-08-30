В Самаре парк «Россия – Моя история» устроит праздник ко Дню знаний

Юных гостей ждут игры советского времени, аквагрим и исторический квест / Фото: vk.com/myhistory_project_smr

В Самаре в парке «Россия — Моя история» (ул. Красноармейская, 131) состоится праздник, посвященный Дню знаний. Мероприятие пройдет 1 сентября в 13:00.

Маленькие гости смогут насладиться играми советского времени, такими как «резиночка», «классики», «путаница» и многими другими. На празднике будут присутствовать мимы, ростовые куклы Крокодила Гены и Чебурашки. Также будут доступны шары, аквагрим, сахарная вата и подарки.

В рамках мероприятия пройдет исторический квест «Культуру в массы!», детская анимационная программа «Пусть детство звонкое смеется» и сборная экскурсия «Учиться, учиться и еще раз учиться», где каждый желающий сможет узнать интересные факты о системе образования.

Праздничный День знаний в парке «Россия — Моя история» обещает быть незабываемым и увлекательным для всех посетителей. Вход на экспозиции парка 1 сентября свободный.

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