На зарплаты медикам в бюджете Самарской области добавят 2 млрд рублей

Сфера здравоохранения региона получит серьезную финансовую поддержку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области собираются выделить на сферу здравоохранения дополнительные 4 миллиарда рублей. Половина суммы пойдет в фонд оплаты труда медиков. Такое решение было озвучено на заседании осенней сессии губернской думы.

Сфера здравоохранения получит дополнительные 4 миллиарда из бюджета Самарской области. Подобную инициативу единогласно поддержали депутаты губдумы. Так, 1 миллиард рублей направят на содержание и строительство медучреждений, 2 миллиарда – на зарплаты работникам медицины. Еще около 280 миллионов рублей будет выделено на приобретение вакцин и лекарств. Кроме того, дополнительное финансирование получат и другие социально важные сферы: образование, строительство, благоустройство и транспорт.

– Несмотря на объективные сложности, связанные с влиянием санкций и постоянными попытками давления на нашу экономику, мы уже не в первый раз за год принимаем решения по бюджету, которые способствуют увеличению расходов на социально значимые направления, поддержку людей по самым разным вопросам, – отметил глава региона Дмитрий Азаров.

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