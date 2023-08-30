Самарские речники отправили фуру с гуманитарной помощью в ЛНР

Из Самары в Луганск направили продуктовые наборы и несколько генераторов / Фото: ЗАО "Нефтефлот"

В Самаре сотрудники предприятий, входящих в Поволжскую ассоциацию судоходных и судоремонтных предприятий, отправили в ЛНР гуманитарную помощь. Общий вес груза составил более 5,5 тонн. В этот раз вместе с продуктовыми наборами доставили несколько генераторов. Так люди смогут получать электроэнергию в местах, где нарушены коммуникации.

– Нашу инициативу по отправке продуктовых наборов поддержали жители Самарской области. Мы продолжаем это важное для всей страны дело. Каждый раз, связываясь с представителями ЛНР и узнавая, что более необходимо, мы формируем груз: как правило, это продуктовые наборы и предметы первой необходимости, – прокомментировал отправку гуманитарного груза президент ПАССП, генеральный директор ООО «Волготранс», член регионального штаба Народного фронта Родион Светличнов.

Также к отправке помощи жителям ЛНР присоединилось ЗАО «Нефтефлот». Это уже четвертый продуктовый конвой, собранный в 2023 году речниками совместно с жителями Куйбышевского района Самары.

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