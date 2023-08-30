Жителей Самары приглашают 2 сентября поучаствовать в фестивале фитнеса

Праздник спорта и здорового образа жизни пройдет на волжской набережной Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре 2 сентября на Первомайском спуске 2-й очереди набережной Волги пройдет праздник спорта и здорового образа жизни. Там состоится фестиваль фитнеса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В фестивале примут участие 10 фитнес-клубов города: «Гора», «FiZКУЛЬТУРА», «СПОРТ-БАЗИС», «Рекорд»,«FitnessBoom», «Fitness House», «Самарский», «Лакшери фитнес», «АGYM» и «АMSTAFF». Они проведут различные мастер-классы и бесплатные открытые тренировки для жителей и гостей Самары.

В рамках мероприятия будет работать зона пляжного футбола, тенниса и волейбола. На основной сцене фестиваля пройдут выступит кавер-группа D’SOUL. Также запланированы флешмобы от вожатых программы «Ура! Каникулы в Самарском» и различные открытые тренировки, а еще — открытый массовый урок по зумбе.

Кроме того, запланирована программа для детей. Для самых юных гостей будут проводить мастер-классы, посвященные плетению браслетов, набойной росписи бандан и платков, орнаментальному плетению Северная звезда и др. Также дети смогут посостязаться на полосе препятствий, в различных спортивных эстафетах и крафтовых играх.

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