Александр Живайкин заинтересовался историей с самозахватом пруда под Кинелем

Некий селянин объявил себя хозяином земли и закрыл проезд к водоему / Фото: Единая Россия

Жители Самарской области пожаловались на самозахват территории в Кинельском районе. Некий сельчанин уже несколько лет заявляет, что является хозяином прудов около села Пустовалово. Он установил там шлагбаум и табличку с надписью «Частная территория».

По словам местных жителей, «владелец» земли якобы запрещает проезд не только обычным гражданам, но даже охотоведам, инспекторам, лесникам и полиции. Он не только захватил водные ресурсы, но и организовал там коммерческую деятельность.

Историей, которая широко разошлась по пабликам, заинтересовался заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин. Он решил разобраться в этой ситуации.

- Направил в уполномоченные органы запрос для выяснения информации о фактах незаконного использования земельного участка и гидротехнического сооружения пруда в поселке Кутулук Кинельского района, - написал руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин в своем телеграм-канале.

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