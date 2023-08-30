Депутаты губдумы единогласно приняли поправки в бюджет Самарской области

После изменений доходная часть бюджета-2023 увеличилась на 4 млрд 478 млн рублей / Фото: samgd.ru

В среду, 30 августа 2023 года, состоялось внеочередное заседание Самарской губернской думы. Главной его повесткой стал вопрос о внесении изменений в региональный бюджет. Корректировка связана с поступлением дополнительных средств.

— Депутаты единогласно приняли в двух чтениях изменения в главный финансовый документ области. Таким образом, доходная часть бюджета-2023 увеличилась на 4 млрд 478 млн рублей: 998 млн 104 тысячи — безвозмездные поступления и 3 млрд 480 млн — поступления налога на доходы физлиц из-за прироста фонда оплаты труда, — сообщили в областном парламенте.

Расходная часть региональной казны возросла на 5 млрд 684 млн рублей. С учетом всех изменений доходы бюджета на 2023 год составили 249 млрд 87 млн рублей, расходы — 302 млрд 701 млн рублей. Дополнительные средства было решено направить на сферы здравоохранения, ЖКХ, образования, на социальную политику и др. Подробнее о том, на что пойдут деньги, ранее рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

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