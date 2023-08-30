Дмитрий Азаров провел встречу по развитию завода ИНКАТЕХ в Нефтегорском районе

Глава региона пообщался с трудовым коллективом и руководством завода / Фото: Дмитрий Бурлаков

В среду, 30 августа 2023 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил с рабочей поездкой Нефтегорский район. Там он побывал на одном из ведущих в стране предприятии по изготовлению кабельно-проводниковой продукции — на заводе ИНКАТЕХ (входит в ГК «Акрон Холдинг»). Глава региона пообщался с трудовым коллективом и обсудил с руководством дальнейшее развитие компании.

Завод входит в перечень системообразующих предприятий Самарской области. На нем трудятся более 800 человек. Он поставляет свою продукцию не только на российский рынок, но и за рубеж: в Белоруссию, Казахстан, страны Ближнего Востока и Южной Америки. Предприятие активно осваивает новые направления и выходит на устойчивый курс развития. По словам гендиректора ГК «Акрон Холдинг» Павла Морозова, сейчас загрузка производственных мощностей завода составляет более 70%, а по производству нефтепогружного кабеля — 95%.

Руководство предприятия вкладывает значительные средства в его модернизацию, расширяет мощности и географию поставок кабеля. Также сейчас идет освоение нового направления доукомплектования объектов атомной энергетики. Особое внимание уделяется повышению производительности труда. Еще один показатель динамичного развития предприятия — рост налоговых отчислений в районный бюджет. В 2022 году от компании дополнительно поступило 12 млн рублей.

— Спасибо, что предприятие развивается, делает шаги в будущее. Это видно уже и по результатам полугодия: рост объема отгрузки товара по итогам года ожидается в районе 20%. И дай бог, чтобы и дальше предприятие такими темпами развивалось. А мы готовы, конечно, содействовать, — отметил губернатор.

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что у завода светлое будущее. Ведь там работает профессиональная команда управленцев и эффективный трудовой коллектив. Глава региона добавил, что вместе они готовы к любым вызовам и сложностям.

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