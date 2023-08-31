Не понравилась приготовленная еда: в Самарской области мужчина едва не зарезал мать-пенсионерку

Мужчине не понравилась пища, что ему приготовила мать, и он пригрозил ее убить Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские задержали 37-летнего жителя Камышлинского района, который тиранил мать-пенсионерку. Мужчина скандалил с ней и даже поднимал руку. А в один из дней едва не зарезал родительницу. При этом чаще всего конфликты происходили из-за еды. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Так, в начале августа 2023 года в полицию обратилась местная жительница. Она заявила, что ее племянник пьет и регулярно избивает мать. Участковой наведался к 67-летней женщине, и та подтвердила полученную от сестры информацию.

Женщина рассказала, что живет вместе с сыном. Он постоянно устраивает скандалы, а недавно ударил кулаком в лицо и до утра не давал ей спать. Причиной ссоры стало недовольство приготовленной пенсионеркой пищей.

Один из недавних конфликтов едва не закончился трагедией. Мужчина в очередной раз напился и вновь отверг предложенную еду — просто сбросил все на пол. После этого он схватил со стола нож и пригрозил, что убьет мать. Та испугалась и выбежала на улицу. Она спряталась в огороде и сидела там, пока сын не покинул дом.

Пенсионерка попросила полицейского привлечь агрессивное чадо к ответственности. Вскоре злоумышленника — 37-летнего мужчину — задержали. Он признал свою вину и раскаялся. Рассказал, что не собирался убивать мать, хотел только напугать.

В отношении селянина возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Сейчас ведется следствие. Также на мужчину составили протокол по статье «Побои». Клявлинский районный суд назначил ему 60 часов обязательных работ.

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