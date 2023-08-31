Трех игроков «Крыльев Советов» вызвали в сборную России

Для Сергея Бабкина и Владимира Хубулова это первый вызов в главную команду страны Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Три игрока самарских «Крыльев Советов» получили вызов сборную России. Шанс сыграть за национальную команду появился у защитника Александра Солдатенкова, полузащитников Сергея Бабкина и Владимира Хубулова. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Для Сергея Бабкина и Владимира Хубулова это первый вызов в главную команду страны. А вот Александр Солдатенков уже выступал за сборную. Он дебютировал в ноябре 2022 года в товарищеском матче против Таджикистана. Защитник провел на поле всю игру.

Напомним, учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 4 по 12 сентября 2023 года в Новогорске. Даты товарищеских матчей пока неизвестны. Их сообщат позднее.

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