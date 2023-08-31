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НовостиПроисшествия31 августа 2023 5:22

В Самаре 78-летняя пенсионерка перевела лже-менеджеру банка почти 8,5 млн рублей

Пожилая самарчанка лишилась крупной суммы, переведя деньги на «безопасный» счет мошенников
Анастасия ФИЛАТОВА
Аферисты оставили пенсионерку без сбережений, теперь их ищет полиция

Аферисты оставили пенсионерку без сбережений, теперь их ищет полиция

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Телефонные мошенники обманули еще одну жительницу Самары. На этот раз их жертвой стала 78-летняя женщина из Кировского района. Аферисты выманили у нее почти 8,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, пенсионерке позвонил неизвестный и представился менеджером банка. Он заявил, что на ее банковском счету замечена подозрительная активность, и предложил заморозить карту. Также собеседник предложил защитить сбережения от мошенников и перевести их на «безопасный» счет. Самарчанка доверилась голосу в трубке и сделала несколько переводов на общую сумму почти 8,5 млн рублей.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенника, только спустя несколько дней. Она обратилась во полицию, где возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют, в чей карман ушли деньги пенсионерки.

Облглавк призывает жителей быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые предлагают перевести деньги на «безопасный» счет. Это мошенники.

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