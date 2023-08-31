В Самаре в 2023 году отремонтируют теплосети на Магистральной и Маломосковской

Перекладка труб на этих двух участках не повлияет на пуск тепла Фото: администрация Самары

В Самаре в 2023 году модернизируют теплосети на двух дополнительных участках. В работу возьмут объекты на улице Магистральной в поселке Зубчаниновка и на улице Маломосковской в районе проспекта Масленникова (участок в 150 метров). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— На данный момент ведутся подготовительные работы. Специалисты заявляют, что перекладка труб на этих участках не повлияет на пуск тепла, — отметили в мэрии.

Напомним, всего в этом году в Самаре планировалось обновить 18 участков теплосетей. Работы уже близятся к завершению. Два объекта полностью отремонтированы, на трех идет сборка монтажной схемы, на остальных 13 подрядчики восстанавливают благоустройство. Перекладку теплосетей, которые проходят вблизи школ и детских садов, должны завершить к началу учебного года, а в целом — до середины сентября 2023 года.

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