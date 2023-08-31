В Самаре 1 сентября 2023 года в школы пойдут 15 тысяч первоклассников

Все школы города готовы к новому учебному году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту пятницу, 1 сентября 2023 года, стартует новый учебный год. Глава Самары Елена Лапушкина рассказала, готовы ли школы к его началу и сколько детей завтра сядут за парты.

— Всего в Самаре 1 сентября в школы пойдут 126 тысяч ребят. 15 тысяч из них — первоклассники, — сообщила мэр в прямом эфире на площадке Центра управления регионом.

По словам Елены Лапушкиной, все школы Самары готовы к новому учебному году. За лето ряд учебных заведений привели в порядок. Где-то отремонтировали крыши, где-то спортивные залы, обновили системы пожарной безопасности и тревожные кнопки. Также было отремонтировано десять пищеблоков.

Перед началом учебного года школы проверили межведомственные комиссии. Все выявленные недочеты оперативно устранили. Завтра все учебные заведения города вновь распахнут свои двери перед ребятами.

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