В Самарской области двух наркосбытчиков на BMW выдали нервы и неадекватные шутки

Саратовцев отправили под стражу, а их автомобиль - на спецстоянку Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти полицейские задержали двух подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков. Поймали их случайно. Изначально сотрудники ГИБДД остановили автомобиль BMW для проверки документов. Однако водитель и пассажир вели себя настолько нервно и неадекватно, что правоохранители решили тщательно досмотреть их.

- Пассажир автомобиля при виде патрульных стал нервничать и суетиться: внезапно переложил рюкзак на заднее сиденье. Водитель иномарки пытался избежать досмотра и неадекватно шутил о процедуре, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, пассажиром оказался 24-летний житель Саратова. В его рюкзаке нашли электронные весы, зип-пакеты, изоленту, магниты и сверток с подозрительным веществом. Еще один подобный сверток правоохранители обнаружили в кармане пассажирского сиденья. Экспертиза показала, что в машине находились наркотики общей массой более 325 граммов.

Водитель иномарки тоже оказался 24-летним жителем Саратова. Как выяснилось, молодые люди официально нигде не работают. Они купили наркотики через интернет и планировали сбыть их через тайники-закладки в Тольятти.

В отношении парней возбудили уголовное дело. Сейчас они находятся под стражей. Ведется следствие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал