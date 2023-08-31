В Самаре открылась фольклорная выставка, посвященная староверам Урала

Фольклорная выставка «Время, семья, традиции» заработала в доме-музее Ленина / Фото: vk.com/lenina_museum63

В Самаре в доме-музее Ленина (ул. Ленинская, 131) открылась фольклорная выставка «Время, семья, традиции» (6+). Экспозиция рассказывает об обычаях, культуре и промыслах староверов, живших на территории Урала.

Одно из главных мест экспозиции занимает родословная старообрядцев Фетисовых, потомками которые являются организаторы мероприятия этнографы-фольклористы Марина Гагарина и Владимир Фетисов. Судьба их рода тесно связана со старинной уральской деревней Беляковкой Пермской губернии. На самарской выставке можно увидеть семейные реликвии, кофты и юбки, в которых раньше ходили жительницы Беляковки, предметы культа кержаков-староверов, старинные издания, фотографии и иконы.

Также на экспозиции будут представлены богослужебные книги XVI века. Многие экспонаты рассказывают о быте староверов: и челнок для ткацкого станка, и серп, и детская люлька, и колокольчик, и игрушки, и домотканые полотенца. Посетители выставки смогут прочитать тексты частушек, записанных в Беляковке, и увидеть образцы народного искусства Урала.

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